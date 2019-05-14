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Элиза М

LN Family представляет капсульную коллекцию в честь выпускного бала

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  • 14 Мая 201912:24

Девушка LN Family самодостаточная и уверенная в себе, хочет одеваться модно, выглядеть сексуально и женственно. Мягкие и естественные, элегантно-сдержанные и нарядные образы выпускной коллекции подчеркивают индивидуальность и характер девушки LN Family. Для будущих выпускниц дизайнеры создали платья с авторскими цветочными принтами лаконичные костюмы с двубортными жакетами, платья в пол с объемными рюшами, перьями и разрезами. Дизайнеры бренда Лариса Сафутдинова и Наталья Никифорова сделали коллекцию не только модной, но и доступной, ведь каждая девушка LN Family достойна звания королевы.

Индивидуальность, женственность, идеальная посадка и внимание к деталям – главные принципы бренда LN Family. В каждой коллекции читается авторский почерк LN Family: лаконичность и чистота кроя, ясные и плавные линии. Создатели марки любят работать с натуральными тканями и помнят о многофункциональности образа, поэтому вещи сочетаются между собой. Коллекция выпускного бала эксклюзивна . В каждый бутик приходит лимитированное количество изделий, чтобы девушка LN Family чувствовала свою индивидуальность.

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