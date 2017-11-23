Российский бренд NAUMI представил новую коллекцию пуховиков осень-зима 2017-18

«Прежде всего красота» - этот лозунг лежит в основе идеологии марки NAUMI, созданной два года назад бизнес-леди Светланой Наумовой, которая демонстрирует новую коллекцию пуховиков, одежды и аксессуаров, пронизанную духом женственности и элегантного шика. В предстоящем сезоне NAUMI выведет женщину из зоны повседневности и заставит забыть о серой будничности, погрузив ее во вселенную собственной эстетики, ярких насыщенных красок и райской свежести.

Совершив революцию в области пошива пуховиков, хозяйка бренда и его идейный вдохновитель Светлана Наумова, продолжает уверенно следовать тропой, однажды принесшей ей успех. Врожденный перфекционизм, а также интуитивное понимание женской природы и ее желаний, в очередной раз помогли создать высококачественный продукт, о котором хочется говорить как о кутюрном платье, а не о базовом предмете гардероба. Все модели сконструированы с целью удовлетворить главное желание любой женщины – желание нравиться. Сексуальность – основная тема коллекции, которую отличают соблазнительные силуэты, приталенный крой, изящная вышивка и мягкие дорогие ткани. В каждом образе звучат ноты обольщения в сочетании с последними трендами.

Цветовая палитра очень разнообразна и находится на пике модной повестки. Душа коллекции окрашена в благородные пыльно-голубой, бордо, лиловый и цвет слоновой кости, без которого NAUMI не обходится ни один сезон. Визитная карточка бренда, принт «гусиная лапка», появляется на изделиях из года в год. Этой осенью он играет на интересном контрасте нежно-голубого и сливового цветов. Нежная мелкая клеточка, полоска, классический игривый горох, - все принты создают настроение, позитивное и легкое, как бабочка. Кстати, бабочка, символ NAUMI, украшает изделия марки даже зимой, напоминая о том, что утонченная женственность неподвластна ни времени, ни сезону. Ультрамодные космические золотые и серебряные оттенки олицетворяют стремительные скорости, на которых движется в своем развитии современное общество. А для приверженцев умеренной классике образцы представлены в спокойных синих, зеленых и черных цветах.

Богатый модельный ряд включает в себя пуховые куртки, пальто и гламурные комбинезоны для эффектных выходов в свет на горнолыжном курорте и не только. Выполненные из самых лучших тканей, включая инновационную японскую таффету, отделанные качественной фурнитурой, пуховики отвечают самым высоким стандартам, заданным Светланой Наумовой в стремлении сделать продукт номер один в сегменте.