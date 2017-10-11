Российский бренд одежды ТВОЕ открыл первый магазин в Киргизии

В конце сентября состоялось торжественное открытие с традиционным перерезанием красной ленты на входе в новый магазин торговой марки ТВОЕ. Брендовый мегасторраспахнул двери в г. Бишкек Кыргызской республики. Местом расположения был выбран крупный торговый центр «Азия Молл», общая площадь магазина составила 647кв.м.

В мегасторе представлена мужская, женская и детская коллекции, а также линии домашней и спортивной одежды для всей семьи. Удобный формат магазина позволяет наслаждаться процессом семейного шоппинга.Преимущества бренда – это выгодные цены и неизменное качество вещей. ТВОЕ сотрудничает с российскими и зарубежными дизайнерами, а также выпускает капсульные коллекции совместно с DISNEY, Marvel, CartoonNetwork, Universal, WarnerBro.Благодаря интересным дизайнерским решениям и демократичной ценовой политике все больше людей с каждым годом отдают предпочтение бренду ТВОЕ.