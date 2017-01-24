Российский художник Ольга Ломака получила премию в номинации «Лучший современный художник»

фото: пресс служба FashionPRburo

В выходные в Лондоне в аукционном доме Phillips прошла ежегодная церемония награждения. Отметить достижения и заслуги в области современного искусства, культуры и дизайна собралось множество известных деятелей арт-среды и бизнеса. Лауреатом премии «Лучший современный художник» стала Ольга Ломака. Ее проект «Артефакты», представленный в Saatchi Galleryв 2016 году и получивший широкий интерес со стороны посетителей и СМИ, стал самым запоминающимся и знаковым по мнению организаторов. Куратор вечера, известный британский арт-критик Энтони Фоссет, поблагодарил художника за вклад в развитие новых техник и художественных направлений в современном искусстве, помогающих раскрывать совершенно полярные грани социальных явлений и человеческих предубеждений.

Также в этот вечер свою заслуженную награду получила Светлана Марич, заместитель председателя и соруководитель департамента современного искусства дома Phillips. Ее профессионализм и вклад в развитии русского арт-рынка, а также поддержание ведущих позиций аукционного дома были по достоинству оценены организаторами.

Мероприятие привлекло внимание любителей современного искусства, представителей бизнес-элиты и друзей аукционного дома. Вечер посетили Михаил Фридман, Всеволод Копьев и Светлана Захарова, Габриэлла Виндзор, директор ювелирного бутика Damiani, Джонатан Кондруп, директор Formula 1 компании Mercedes-Benz Падди Лоу с супругой Анной Даньшиной, Давид Гигаури, маркетинговый директор Jaeger Le Coultre Морган Оливер.