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Артем Кузелев

Российский LʼOfficiel попрощался с главным редактором

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  • 11 Декабря 201820:28
Сюжеты: L’Officiel

Возглавлявшая журнал с 2014 года Ксения Собчак покинула пост главного редактора.

Похоже, что после смены владельца, которая произошла осенью, российскую версию журнала LʼOfficiel ждут большие перемены. Начало положила Ксения Собчак, опубликовавшая в своем Instagram-аккаунте информацию о том, что покидает пост главного редактора издания.

Журналистка не уточнила причины ухода: «Это наш октябрьский L’Officiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек, свайпните мои любимые – тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC, а потом в LʼOfficiel), но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством. Кто знает – тот поймет. Будем ждать перемен, и кто знает, может, когда-нибудь наша dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране».

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