Российский LʼOfficiel попрощался с главным редактором

Возглавлявшая журнал с 2014 года Ксения Собчак покинула пост главного редактора.

Похоже, что после смены владельца, которая произошла осенью, российскую версию журнала LʼOfficiel ждут большие перемены. Начало положила Ксения Собчак, опубликовавшая в своем Instagram-аккаунте информацию о том, что покидает пост главного редактора издания.

Журналистка не уточнила причины ухода: «Это наш октябрьский L’Officiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек, свайпните мои любимые – тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC, а потом в LʼOfficiel), но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством. Кто знает – тот поймет. Будем ждать перемен, и кто знает, может, когда-нибудь наша dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране».