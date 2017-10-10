Российский модный бренд DiSASH принял участие в праздновании 70-летия независимости Пакистана с коллекцией «осень–зима 2017–2018». Празднование было посвящено провозглашению независимости Исламской Республики Пакистан и установлению дипломатических отношений между нашими странами.

Россию и Пакистан объединяют не только официальные отношения, но и культурные связи. Так, пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз в 1962 г. был награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами». Хорошо известны в России работы пакистанского сценариста, телеведущего, сатирика и юмориста Анвара Максуда Хамиди. При университетах Карачи и Пенджаба, крупнейших высших учебных заведениях Пакистана, действуют русские культурные центры. В 2012 г. был составлен и выпущен первый в мире урду-русский словарь.

9 октября 2017 г. в отеле «Ритц-Карлтон Москва» состоялась церемония, посвященная 70-летию независимости Пакистана и пакистано-российской дружбы. В числе культурных мероприятий празднования прошли показы мод; свои коллекции продемонстрировали знаменитые пакистанские дизайнеры Чина Чапра и Арсалан Икбал, российскую сторону представил российский бренд DiSASH, созданный Александрой Павловой. Ее новая капсульная коллекция основана на любимых поклонниками марки лаконичных базовых вещах и дополнена элегантными моделями с авторской вышивкой шелковыми нитями.

«Я очень горда тем, что именно бренд DiSASH удостоился чести представить российскую моду в рамках столь важного международного события, ведь стилистика DiSASH— это сочетание мировых модных трендов с поэтичными образами русской природы, — говорит Александра Павлова. — Мне хотелось, чтобы короткое русское лето, с его особой, тонкой красотой, осталось с нами и осенью, в сезоне «осень–зима 2017–2018».

О БРЕНДЕ: Дизайнерский гардероб от DISASH

Бренд DISASH вихрем ворвался в молодежную моду и всего за год завоевал сердца сотен столичных модниц от 20 и старше.

Дизайнер бренда Александра Павлова делает акцент на стильную дизайнерскую базовую и нарядную одежду в различных стилях от сдержанной классики до почти космического артхауса. Умение создать элегантное и простое «маленькое черное платье» с воротничком в стиле Шанель и одновременно при этом представить коллекцию в нежно-беззащитно-розовом в актуальных горох, посвятив ее, отчасти импрессионизму с его неимоверно-яркими красками, отчасти винтажному «возврату» к временам «Великого Гэтсби» — в этом состоит умение молодого, но уже яркого и амбициозного дизайнера.