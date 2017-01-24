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SergeyVladimirov

Российский старт-ап Clouty прославился благодаря опции визуального поиска

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  • 24 Января 201720:21

Агрегатор Clouty, запустившийся для массовой аудитории в сентябре 2016 года, всего за несколько месяцев смог привлечь порядка пяти тысяч постоянных пользователей и несколько новых иностранных инвесторов.

Основной причиной интереса пользователей к порталу стала, набирающая популярность в России, функция  визуального поиска. Визуальный поиск помогает найти в одном месте все варианты понравившейся вещи среди 20 000 брендов и выбрать подходящий своему бюджету.

Выбор у клиентов портала действительно большой: компания сотрудничает с более чем 60 онлайн-ритейлерами всех ценовых сегментов от люксовых Farfetch и Net-a-porter до массовых LaModa и Asos.

Помимо этого, пользователи оценили  Fashion-социальную сеть, в которой можно общаться, обсуждать модные тенденции, создавать луки и делиться ими. И наконец, Clouty дарит возможность бесплатно получить рекомендации по выбору стиля от дизайнеров и стилистов и узнать все новости мировых трендов.

Ознакомиться с функциональными возможностями проекта можно на сайте www.clouty.ru или скачав одноименное мобильное приложение для IOS и Android.

Официальный сайт CLOUTY: www.clouty.ru.

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