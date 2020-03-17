Российский Tatler впервые вышел с трансгендерной героиней на обложке

На обложке апрельского номера издания появилась трансгендерная героиня Наташа Максимова.

Российская редакция журнала Tatler посвятила несколько полос истории перехода Наташи Максимовой. О ней же в своей колонке написала главный редактор журнала Ксения Соловьева. В своем Instagram-аккаунте издание пишет:

«А вот и наша долгожданная обложка, про которую давно говорят в телеграме. Возможно, вы спросите: «А это кто?» Мы ответим: Наташа Максимова, особенный человек для татлеровской Москвы и татлеровского Парижа, широко известный в этих узких кругах. Мы искренне уверены: в 2020-м необязательно ставить на обложку только звезд с миллионными инстаграмами и мудрыми цитатами о смысле жизни. «Татлер» всегда охотился за историями, от которых не оторваться. История Наташи Максимовой – много лет назад, в Казахстане, ее звали мужским именем – именно такая. Наташа родилась в чужом теле и говорит, что у нее было два пути: сделать операцию по смене пола или выйти в окно. Она выбрала первый. И рискнула очень честно об этом рассказать: о детстве, переезде в Париж, бельгийском хирурге, который превратил ее в Наташу, о маме, которая поддержала сразу и безоговорочно, о папе, который так и не смог этого принять, о своем муже...»