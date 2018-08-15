Российский Vogue отмечает юбилей!

В этом году отечественной версии Vogue исполняется 20 лет. В честь торжества сентябрьский номер выходит сразу с четырьмя обложками.

Впервые в России журнал Vogue вышел 20 лет назад. Именно тогда под руководством Алены Долецкой началась эта захватывающая история. Сентябрьский номер московская редакция посвящает юбилею и в честь него публикует сразу четыре обложки. Главными героинями каверстори стали российские супермодели Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова.