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Артем Кузелев

Российский Vogue отмечает юбилей!

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  • 15 Августа 201817:42
Сюжеты: Vogue

В этом году отечественной версии Vogue исполняется 20 лет. В честь торжества сентябрьский номер выходит сразу с четырьмя обложками.

Впервые в России журнал Vogue вышел 20 лет назад. Именно тогда под руководством Алены Долецкой началась эта захватывающая история. Сентябрьский номер московская редакция посвящает юбилею и в честь него публикует сразу четыре обложки. Главными героинями каверстори стали российские супермодели Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова.

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