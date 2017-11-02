Роуз Бертрам и Грегори Ван Дер Вил в осенней модной истории Marciano Los Angeles

Звёздная пара - очаровательная бельгийская модель Роуз Бертрам и популярный голландский футболист Грегори Ван Дер Вил стали героями роскошной осенней love story в Голливудских горах.
Креативный директор GUESS Пол Марчиано пригласил знаменитого фотографа Райана Айяша и в итоге результат превзошел все ожидания творческой команды бренда - новая рекламная кампания Marciano Los Angeles доказывает, что девушка GUESS как всегда самая стильная и шикарная!
В новой коллекции Marciano все необычное становится новой реальностью: взрывные ягодные оттенки соседствуют с безмятежными бежевыми, дикие принты мирно уживаются со скромной клеткой, а взрослый драматичный бархат выглядит по-молодежному кокетливо!
Давно ставшие символом бренда жаркие золотисто-алые тона, леопардовые пятнышки, чёрное кружево и топы корсетного кроя как всегда придают коллекции высокий градус соблазна.
Чрезвычайно актуальное этой осенью смешение гладких и объемных фактур акцентируется с помощью игры цвета.
Впрочем, героиня GUESS не зависит от законов моды и традиционной палитры сезона - по-весеннему нежный молочно-сиреневый наряд Роуз намекает нам выбирать одежду по настроению!
Автор: Диана Мицкевич
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