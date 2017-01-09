Роузи Хантингтон-Уайтли для Elle UK. Январь, 2017

Одной из героинь свежего номера британского Elle стала модель Роузи Хантингтон-Уайтли.

1 / 7 Elle UK. Январь, 2017













Отметившись в качестве актрисы в блокбастерах «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Трансформеры 3: Темная сторона Луны», Роузи вернулась к карьере модели. В ближайшее время мы вряд ли увидим эту британку в кино, зато новых фотосессий, вероятно, будет много. Для январского номера британского Elle Хантингтон-Уайтли позировала перед объективом камеры Джема Митчела. Во время фотосессии девушка примерила одежду в спортивном стиле.