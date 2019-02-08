ROYAL FORMULA – формула идеального подарка на 14 февраля

День всех влюбленных – особенный праздник. Этот день может стать всего лишь еще одним поводом, чтобы порадовать свою вторую половинку. Когда многие презенты уже давно стали предсказуемыми, предлагаем разнообразить привычный набор конфет и цветов особенным, королевским подарком.

Роскошная новинка – косметическая линия ROYALFORMULA от бренда биоактивной косметики Teana– это поистине королевский уход на основе обратных эмульсий (вода в масле). Косметика этой линии учитывает все физиологические особенности сухой, а также зрелой кожи. Новейшие активные ингредиенты работают глубоко в коже, делая ее более нежной, ровной и подтянутой.

В серии представлены гидрофильное масло, выравнивающая база под макияж, кремы для лица и кожи век, а также масляные сыворотки и сыворотки в абсолютно натуральных растительных капсулах. Как вы уже успели заметить, линейка представлена самыми разнообразными средствами, а это значит, что вы сможете подготовить особенный подарок для своей девушки, учитывая потребности ее кожи.

Так, например, гидрофильное масло для снятия макияжа DeepCleansingподойдет определенно любой девушке. Оно глубоко очищает кожу от макияжа и загрязнений, смягчает и оставляет чувство комфорта, обновляет и насыщает клетки кожи витаминами. Масло сладкого миндаля в составе средства бережно смягчает, увлажняет и успокаивает кожу.

Масляная сыворотка-антистресс для лица Euphoriaиз этой же серии уже с первых дней применения подари­­т коже ощущение безмятежности и свежести. Она смягчает, увлажняет, защищает от негативных внешних факторов и прекрасно улучшает цвет лица.

Масло абрикосовой косточки насыщает кожу незаменимыми жирными кислотами и витаминами, делая ее мягкой и эластичной. Масло макадамии — восстанавливает и защищает кожу. Эфирное масло лаванды — эффективно успокаивает чувствительную кожу, а эфирное масло перечной мяты — освежает и снимает признаки усталости.

Стоит отметить, что масляные сыворотки представлены в роскошных стеклянных флаконах, что создает впечатление премиальности продукта.

Каждая женщина, словно прекрасный цветок, нуждается в особом внимании и заботе. Серия уходовой косметики ROYAlFORMULA отлично подчеркнет привлекательность и красоту любой девушки.