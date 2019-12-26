Рождение завода или как закалялся атом: все о перформансе «‎Мистерия Высокого давления»‎

21 декабря Завод энергетического машиностроения в Чехове на несколько часов превратился в театральную сцену. В этот день Благотворительный резервный фонд Александра Лебедева и проектная группа «8 линий» представили site-specific оперу режиссера Юрия Квятковского «Мистерия Высокого Давления».

«Когда я первый раз посетил завод, был крайне удивлен. Как раз только вернулся из Египта и под его впечатлением увидел в цехах и пирамиды Гизы, и храмы Карнака. Ну да, СССР поклонялся другим богам — он строил именно храмы космической индустрии, тяжелой религиозной идеологической промышленности. Религия, машиностроение, культура, идеология, этатизм все было на месте, но не хватало искусства. В такие-то грандиозные декорации оно само просилось! Познакомившись с Антоном Кочуркиным и Юлей Бычковой, и пройдя через отлично выполненную ими задачу экофестиваля в Алуште, мы стали обсуждать опыт «Страстей по Мартену» в Выксе, где искусство уже побывало в цеху. Так, за два месяца работы родилась «Мистерия высокого давления» — на мой взгляд, уникальный шедевр синергии советской индустрии и театрального искусства, представленный на самой большой сцене в мире размером в 3,5 га ночью. Real immersive experience! Это наш общий успех!», — говорит инициатор мероприятия Александр Лебедев.

Название стало органичным отражением всей концепции перформанса. Мистерия — это мир служений, таинств и посвящений. Еще в эпоху Средневековья мистерии были делом ремесленных гильдий и цехов. Люди труда создавали реалистичные картины, чтобы показать этот мир таким, какой он есть, и каким его видят простые рабочие. Попытка отразить действительность настоящего — это и есть посвящение в «‎Мистерию Высокого Давления», созданную совместно с трудовым коллективом чеховского «‎Энергомаша»‎.

«Такого масшабного события в действующем цеху не было никогда. Спектакль поистине масштабный: он задействует два цеха по изготовлению и хранению арматуры. Нам повезло: лучше декорации, чем сам завод не придумаешь. Сложное оборудование, материалы, цеха очень художественны сами по себе. Стоит приложить к этому творческий взгляд, и пространство тут же оживает. Более того, продукты, производимые на заводе использовались в инсталляциях и, в том числе, в музыкальном инструменте, на котором Николай Попов исполнил композицию в первом действии.

Непросто было синхронизироваться с режимом работы действующего предприятия, распорядком, и организовать внутри него творческий процесс, но нам это удалось. Также нам было важно, чтобы заводчане открыли свое детище по-новому и испытали чувство гордости. Именно поэтому многие рабочие принимали участие в спектакле, а почетные ветераны завода находились в качестве зрителей. В финале публику ждало грандиозное шоу с лазерами, дымом, балетом, подвешенными конструкциями, где мы соединили возможности производства и современной сценографии. Лирическая и интригующая концовка, где двое актеров растворились в пространстве цеха определенно натолкнули всех присутствующих на размышления о прошлом и будущем завода и в целом промышленности», —поделился продюсер перформанса Антон Кочуркин.

В первой части зрители окунулись в атмосферу военного времени: 1942 год, силы уже на исходе, но рабочим жизненно необходимо трудиться для себя, для фронта. Стране нужно, чтобы котлы кипели, люди нуждаются в тепле, а электростанции — в арматуре. После того, как ремесло Высокого Давления все-таки побеждает, у нас появляется первая в мире атомная электростанция. Укротить природу силой человеческого духа — это и есть новый вызов для рабочих.

Для достоверной передачи событий того времени в качестве материала для либретто использовались инструкции к станкам, вербатимы рабочих, архивы предприятия. Так, сложные аппараты и детали стали инструментами для звукоизвлечения, а конструкции завода предстали в роли балетной сцены и декораций.

«‎Главная задумка принадлежала владельцу завода Александру Лебедеву. Он хотел акцентировать внимание на производстве, и мы предложили такой нестандартный способ — site-specific перформанс в действующих цехах, который отражает и транслирует историю создания завода и реальную жизнь рабочих. Чем примечателен формат site-specific, так это столкновением творческой мысли с конкретными условиями. Режиссер выстраивает инсталляции с помощью реальных станков, актерам нужно освоить тонкости производства деталей для атомных электростанции, а рабочий коллектив погружается в атмосферу креативных идей драматурга и хореографа. Другими словами, это искусство haute couture, которое происходит здесь и сейчас и никогда больше не повторится. Из такой яркой коллаборации все смогли вынести новые знания и потрясающий опыт. И самое главное, нам удалось создать уникальное произведение театрального искусства, которое, я надеюсь, запомнится всем надолго», — рассказала продюсер перформанса Юлия Бычкова.

Когда вызов был принят, возник вопрос: кто сильнее? Человек или сталь? Высокое давление или труд? Природа или дух? На них отвечали работника завода, осваивая новое производство для обуздания энергии атома.

«У меня был опыт работы с различными индустриальными пространствами, но особенностью именно этого проекта стал его масштаб — мы старались использовать все возможности завода, чтобы вовлечь его в этот исключительный процесс. Предприятие никогда ранее не было задействовано в чём-то подобном, и для создания такого яркого арт-события внутри него мы проделали колоссальную работу. Ее отражением стал грандиозный финал — именно он должен был «попасть» в каждого из нас», — поделился режиссер-постановщик, Юрий Квятковский.

Финальная часть никого не оставила равнодушным. На протяжении всего спектакля зрители были свидетелями таинства зарождения завода под аккомпанемент оркестра и хора, увидели завораживающую оперу в движении и масштабные инсталляции прямо в сердце действующего производства. В кульминационный момент, когда десятки артистов, киловатты света и звука, движущиеся платформы, краны и спецэффекты заставили ожить огромное предприятие, стало ясно — так выглядит возрождение промышленности.