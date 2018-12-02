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Артем Кузелев

Рождественская елка от Дианы фон Фюрстенберг

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  • 02 Декабря 201811:49
Сюжеты: Diane Von Furstenberg, Рождество и Новый год

Американский дизайнер создала праздничный декор для лондонского отеля Claridge’s.

Каждый год под Рождество интерьер лондонского отеля Claridge’s оформляет кто-то из именитых дизайнеров. Свои версии праздничного декора в разные годы создавали Карл Лагерфельд, Джон Гальяно, Кристофер Бейли и другие известные модельеры. На этот раз пришла очередь Дианы фон Фюрстенберг и ее утонченному вкусу. На опубликованном в Instagram отеля фото видно, что Диана придумала не елку, а дерево, украшенное круглыми серебряными листьями и населенное разными животными.

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