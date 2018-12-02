Рождественская елка у парижского бутика Dior

Парижский дом моды украсил территорию своего флагмана на авеню Монтень роскошной елкой.

Персонал главного бутика Dior на авеню Монтень в Париже полным ходом готовится к грядущим праздникам. На днях декор магазина преобразился: здание украсили роскошной рождественской елкой с 17 фигурками животных. В светящейся декорации спрятались тигр, два жирафа, семь обезьян и сказочные птицы.

В общей сложности конструкция весит 750 килограммов и собрана из двух километров электрических гирлянд и шести тысяч листов бумаги.