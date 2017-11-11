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Артем Кузелев

Рождественская коллекция Burberry

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  • 11 Ноября 201711:27
Сюжеты: BURBERRY, Рождество и Новый год

Британский дом моды выпустил предпраздничную капсулу трикотажа и аксессуаров.

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  • Рождественская коллекция Burberry

К брендам, выпустившим рождественские коллекции, присоединился дом Burberry. Британская марка опубликовала снимки моделей, среди которых шапки из кашемира, перчатки и шарфы, свитера и бомберы из толстого триктажа, брелоки, кардхолдеры и сумки. Часть из вещей уже выпускалась, но теперь появилась в обновленном дизайне. Приобрести предметы коллекции можно на сайте бренда.

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