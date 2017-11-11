Британский дом моды выпустил предпраздничную капсулу трикотажа и аксессуаров.

1 / 16 Рождественская коллекция Burberry































К брендам, выпустившим рождественские коллекции, присоединился дом Burberry. Британская марка опубликовала снимки моделей, среди которых шапки из кашемира, перчатки и шарфы, свитера и бомберы из толстого триктажа, брелоки, кардхолдеры и сумки. Часть из вещей уже выпускалась, но теперь появилась в обновленном дизайне. Приобрести предметы коллекции можно на сайте бренда.