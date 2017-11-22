Рождественская коллекция Christian Louboutin

Французский дом выпустил капсульную коллекцию обуви и аксессуаров, украшенных автографами и рисунками Кристиана Лубутена.

В основу дизайна моделей коллекции Loubitag легли автографы и рисунки Кристиана Лубутена. Дизайнер часто персонализирует свои изделия, но в этот раз рождественская капсула стала настоящей книгой. В коллекцию, адресованную мужчинам и женщинам, вошли туфли, сапоги, кроссовки, слипоны, клатчи, рюкзаки, бумажники и балетки. В качестве фона для своих рисунков Лубутен выбрал лаконичные черный и белый цвета.