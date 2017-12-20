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Артем Кузелев

Рождественская коллекция Louis Vuitton

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  • 20 Декабря 201714:30
Сюжеты: Louis Vuitton, Рождество и Новый год

Парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию подарков к Рождеству и Новому году.

Парижский дом моды Louis Vuitton опубликовал лукбук праздничной коллекции аксессуаров. Кроме традиционно ожидаемых кошельков, визитниц, пеналов и канцелярских принадлежностей, рождественскую капсулу составили игрушки йо-йо, набор мячей и ракеток для пинг-понга, скакалка и игральные карты в кожаном чехле. Все аксессуары уже представлены на официальном сайте марки.

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