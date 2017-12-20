Рождественская коллекция Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию подарков к Рождеству и Новому году.

Парижский дом моды Louis Vuitton опубликовал лукбук праздничной коллекции аксессуаров. Кроме традиционно ожидаемых кошельков, визитниц, пеналов и канцелярских принадлежностей, рождественскую капсулу составили игрушки йо-йо, набор мячей и ракеток для пинг-понга, скакалка и игральные карты в кожаном чехле. Все аксессуары уже представлены на официальном сайте марки.