Рождественская коллекция Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию подарков к Рождеству и Новому году.
Парижский дом моды Louis Vuitton опубликовал лукбук праздничной коллекции аксессуаров. Кроме традиционно ожидаемых кошельков, визитниц, пеналов и канцелярских принадлежностей, рождественскую капсулу составили игрушки йо-йо, набор мячей и ракеток для пинг-понга, скакалка и игральные карты в кожаном чехле. Все аксессуары уже представлены на официальном сайте марки.
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