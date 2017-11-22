Рождественская коллекция от Виктории Бекхэм

Британский дизайнер представила модели из капсульной коллекции, выпущенной к Рождеству.

Виктория Бекхэм не отстает от коллег и представляет рождественскую коллекцию одежды и аксессуаров. Капсулу составили вечерние модели, объединенные общим название Tuxedo. Кроме черных смокингов, здесь есть минималистичные платья, блузы с оборками, джемпер, туфли и клатчи, украшенные блестками.

«Эти вещи – то, что я сама с удовольствием надела бы на красную дорожку или рождественскую вечеринку. Простое платье или строгий костюм и джазовые туфельки – вот что я хочу носить», – прокомментировала свою мини-коллекцию Виктория.