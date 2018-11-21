Рождественская коллекция Ray-Ban 2018

Всемирно известный бренд очков представил новую коллекцию и рекламную кампанию, приуроченные к грядущим праздникам.

Новая кампания Ray-Ban #ProudToBelong посвящена чувству, которое является неотъемлемой частью новогодних праздников – чувству гордости своими корнями. В основе кампании лежит идея вернуться к истокам, к тому, что вам близко, и по-новому посмотреть на собственное «я». По мнению создателей, чувство дома и осознание своей индивидуальности взаимосвязаны, но на самом деле важно не само место, а атмосфера и люди, которые встречают вас там, и то, как они влияют на вас.

В новой коллекции представлены две главные новинки сезона – модели Meteor и Nina. Очки Meteor выразительной квадратной формы с глянцевой пятнистой прозрачной оправой из ацетата в духе актуальных модных тенденций. Модель Nina появилась благодаря свежему взгляду на ставшую культовой классическую форму Ray-Ban кошачий глаз.