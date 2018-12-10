Рождественская коллекция шорт от бренда Vilebrequin

Поприветствуйте на сцене гламурных рок-музыкантов – "Супер-черепашек" в тёмных очках и ярких нарядах! Эксклюзивные шорты из рождественской коллекции Vilebrequin, идеальны не только для пляжного отдыха, но и для праздничного веселья и без сомнения станут ярким и запоминающимся подарком на Новый год. Детская коллекция полностью повторяет взрослую, отдавая дань современной моде на family look.