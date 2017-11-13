Рождественская коллекция Стеллы Маккартни

Британский дизайнер создала праздничную коллекцию для онлайн-площадки Net-A-Porter.

1 / 10 Стелла Маккартни для Net-A-Porter



















Стелла Маккартни выпустила к Рождеству капсульную коллекцию. Несколько моделей разработаны специально для портала Net-A-Porter. Капсулу составили топы, вечерние платья, брюки, шуба из искусственного меха, юбка и комбинезон. Все вещи отшиты из органического хлопка и вискозы. Ценник колеблется в диапазоне от 735 до 3745 долларов.