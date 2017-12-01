Рождественская сказка от Comme des Garcons

Японский дом моды выпустил праздничные футболки в коллаборации с автором сказки о Гринче.

К Рождеству бренд Comme des Garcons выпустил капсульную коллекцию, в которую вошли две модели футболок. Новый дизайн стал результатом коллаборации с детским писателем и автором сказки «Как Гринч украл Рождество» Доктором Сьюзом. Футболки украшены принтом, изображающим Гринча, одетого в клетчатую куртку и такой же колпак. Приобрести модели можно в токийском Trading Museum по цене от 50 до 85 долларов.