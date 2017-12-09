Рождественские кроссовки Nike в духе «уродливых свитеров»

В преддверии зимних праздников спортивная марка представила публике очень странную модель кроссовок.

Обувные дизайнеры бренда объединились с коллегами из компании Concepts, чтобы выпустить специальную модель кроссовок. К предстоящему Рождеству марка создала кроссовки SB Dunk High в оригинальном дизайне Ugly Sweater (уродливый свитер). Пара представляет собой высокие кроссовки, украшенные принтами и аппликациями в виде снеговиков и подарочных коробок. Внутри модель отделана красной тканью.

Сообщается, что стоимость лимитированной новинки 155 долларов. Приобрести ее можно в магазинах Nike.