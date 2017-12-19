Рождественские витрины модных универмагов

Редакция журнала Vogue выбрала примеры лучшего рождественского оформления витрин этого года.

В пятерку лучших традиционно вошли модные универмаги Galeries Lafayette, Printemps, Harrods, Saks Fifth Avenue и Bloomingdale’s. Как всегда, их праздничные витрины похожи на иллюстрации к волшебным сказкам, правда, вдохновлялись декораторы Европы и Америки все же разными источниками.

Выдумщики из Galeries Lafayette подвесили под купол знаменитой галереи на бульваре Осман елку из надувных игрушек-конфеток, а в витринах разыграли сценки о приключениях голубя Пьера и голубки Коко. В универмаге Printemps главной темой оформления витрин стало кругосветное путешествие Жюля и Виолетты, а в лондонском Harrods дизайном имени себя любимых и вовсе занимались Доменико Дольче и Стефано Габбана.

В нью-йоркском Saks Fifth Avenue с Рождеством и Новым годом поздравляют воспоминаниями о диснеевском мультфильме «Белоснежка и семь гномов», которому исполнилось 80 лет. А в универмаге Bloomingdale’s вдохновлялись новым киномюзиклом о цирке «Величайший шоумен». Местные декораторы использовали в украшении витрин 7,6 миллиона кристаллов Swarovski.