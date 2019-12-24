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Semkov Arnold Alexandrovich

Рождество в Японии: UNOde50 представляет капсульную коллекцию JAPAN

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  • 24 Декабря 201921:46
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Испанский бренд ювелирных украшений UNOde50 представляет рождественскую капсульную коллекцию JAPAN, вдохновленную японской культурой.

Лейтмотивом коллекции стал полет японской птицы — легкий и загадочный, старательно воплощенный дизайнерами марки в каждом украшении. В капсулу вошли 35 украшений в золоте и серебре с кристаллами Swarovski голубого и пурпурного цветов: фактурные колье и браслеты, лаконичные кольца и минималистичные серьги.

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