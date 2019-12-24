Рождество в Японии: UNOde50 представляет капсульную коллекцию JAPAN

Испанский бренд ювелирных украшений UNOde50 представляет рождественскую капсульную коллекцию JAPAN, вдохновленную японской культурой.

Лейтмотивом коллекции стал полет японской птицы — легкий и загадочный, старательно воплощенный дизайнерами марки в каждом украшении. В капсулу вошли 35 украшений в золоте и серебре с кристаллами Swarovski голубого и пурпурного цветов: фактурные колье и браслеты, лаконичные кольца и минималистичные серьги.