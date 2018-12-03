Ruban for Ekonika. Новая капсульная коллекция обуви и аксессуаров весна-лето 2019

Вдохновением для новой капсулы дизайнерского дуэта Ruban и бренда «Эконика» стала притягательная экзотика Востока и в особенности эстетика, рождающаяся от столкновения древних культур с европейскими традициями. Дизайнеры Алиса и Юлия Рубан обратились к традиционному и знаковому мотиву для марки Ruban – цветочным садам, которые сложились в медитативные орнаменты в современном исполнении.

Творческий импульс зародился в основных коллекциях RUBAN - haute couture, demi-couture и prêt-à-porter. Поэтому в капсульную коллекцию Ruban for Ekonika дизайнеры перенесли россыпь чутко прорисованных бутонов, будто сошедших с китайских гравюр. На любимых материалах дизайнерского дуэта - коже и шелке – они расцвели в виде принта и в форме тисненых аппликаций, а также раскрылись в виде фигурного каблука босоножек и летних ботильонов.

Фантазийный сад цветет в палитре молочных, мятных, серо-зеленых, глиняных оттенков. Разрушая стереотип об обязательном использовании насыщенных акцентов в летних коллекциях, Алиса и Юля Рубан остановились на приглушенных и мягких тонах, свойственным шедеврам азиатской живописи.

В общем направлении капсулы дизайнерский дуэт отдает дань восточной культуре и ее идее слияния с природой. Отсюда – подчеркнуто натуральные фактуры (в том числе текстурный лен с имитацией наметочных швов, гладкий шелк, зернистая кожа, спилок). В необычных же деталях, фурнитуре и аксессуарах дизайнеры раскрывают идею столкновения с западными традициями. Отсюда – нарочитая асимметричность, четко выверенная «неправильность» декоративных элементов. Это использование в парах аппликаций «спорящих» между собой размеров, контрастных мысов на туфлях, разнотипных перемычек на босоножках.

Плодотворным столкновение традиций и современности стало для дизайнеров не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения самого рабочего процесса. Так, самый трудоемкий элемент коллекции – архитектурный каблук из разноцветных бутонов – был разработан в ходе многомесячной и многоэтапной работы. Сначала – со скульптором, создавшим первичные формы из пластичного материала, а затем – со специалистами, использовавшими 3D принтер для выпуска финального макета.

Характерная для восточной философии тяга к непоколебимому балансу нашла отражение в этот раз и в структуре коллекции. В нее дизайнеры включили и закрытые туфли, и невесомые босоножки на тонких ремешках, и полузакрытые ботильоны. Кроме того, в пару к некоторым взрослым моделям дизайнеры предлагают балетки и ботинки для девочек, адаптированные для детского комфорта с полным сохранением дизайнерских решений. При этом все многообразие обуви в этом сезоне уравновешено разнообразием сумок, которым дизайнерский дуэт уделил особое внимание. В аксессуарной линии представлены сумки-пледы, клатчи, рюкзаки, шопперы и даже чемодан с тиснением, а также поясные сумки, по сути, состоящие из трех мини-сумок. Шелковые палантины и комплекты украшений с натуральными растительными орнаментами органично дополняют капсульную коллекцию.

Эксклюзивная капсульная коллекция Ruban for Ekonika сезона весна-лето 2019 появится в продаже в салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети www.ekonika.ru в феврале будущего года.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru