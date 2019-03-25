Рубиновая коллекция от Van Cleef & Arpels

Парижский ювелирный дом представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства.

Новая коллекция парижского ювелирного дома Van Cleef & Arpels получила говорящее название Treasure of Rubies. Мастера компании создали 60 изделий из белого и розового золота, украшенных рубинами и бриллиантами. Каждое украшение представлено в единственном экземпляре. Представляя коллекцию, глава дома Николя Бос сказал: «Treasure of Rubies – продолжение истории, начатой в 2016 году коллекцией высокого ювелирного искусства Emeraude en majeste, посвящением одному удивительному камню. Это продолжение традиции дома создавать украшения с «камнями с характером». На этот раз таких камней во всей коллекции собрано более чем на 3000 карат. Это впервые в истории бренда».