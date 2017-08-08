Rudolf Kampf увлекся сюрреализмом Дали

Чешская мануфактура Rudolf Kämpf, отмечающая в 2017 году 110-летний юбилей, не перестает удивлять поклонников высокохудожественного твердого фарфора коллекциями, вдохновленными творениями гениев всего мира.

Серия «Дали» - игра воображения авторов мануфактуры, увлекшихся сюрреализмом величайшего Сальвадора Дали.

Если внимательно всмотреться в изделия коллекции можно найти нечто общее между ними и картиной "Лебеди, отраженные в слонах" (1937 г.). Метаморфозы, скрытые смыслы и контуры предметов - основа серии «Дали». Эта коллекция построена на эффекте отражения света, поэтому поверхность изделий настолько ажурна.

Сервизы и чайные пары «Дали» выпущены в пяти декоративных воплощениях: 24-каратном матовом золоте, серебре 925 пробы, с титановым напылением и эффектом черной задымленной керамики, а также в технике кракле.

В дополнении к основной коллекции «Дали» художники Rudolf Kämpf произвели чайные пары из белоснежного фарфора, на которые вручную нанесли изображения цветов.

Фирменный бутик Rudolf Kämpf - пл. Европы, 2, 1 этаж, торговая галерея "Редиссон Славянская", тел. +7 (495) 941-87-42

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