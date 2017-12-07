Rudolf Kampf выпустил коллекцию в имперском стиле

Поставщик высокохудожественной посуды Rudolf Kämpf выпустил коллекцию кофейных сервизов «Ампир», возвращающих нас в эпоху Первой Империи времен Наполеона Бонапарта.

Желание прикоснуться к историческому прошлому в мире искусства ничем не уступает тяге к роскоши. На этот раз художники мануфактуры Rudolf Kämpf вдохновились театральным и помпезным стилем ампир, утверждавшим императорское величие. Так на свет появилась коллекция, вручную расписанная узнаваемым растительным орнаментом и декорированная 24-каратным золотом и платиной высшей 999 пробы.

В серию «Ампир» вошли сервизы в четырех цветовых решениях. Предметы коллекции с изящными линиями достойны стать украшением стола. Какой бы декор ни был выбран, держа в руках изысканную чайную пару из коллекции «Ампир», так легко почувствовать себя настоящей коронованной особой.

Фирменный бутик Rudolf Kämpf - пл. Европы, 2, 1 этаж, торговая галерея "Редиссон Славянская", тел. +7 (495) 941-87-42

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