Rudolf Kämpf вдохновился Александрией

Поставщик высокохудожественной посуды Rudolf Kämpf продолжает вдохновляться арабской культурой. На этот раз название новой коллекции дал город Александрия, основанный более 2300 лет назад Александром Македонским.

Фарфоровый набор "Александрия", состоящий из чайника, трёх пиал с блюдцами и декоративной тарелки, украшает завораживающий позолоченный орнамент, который напоминает о величии города, бывшего в свое время одним из важнейших центров эллинистического мира.

Ценители чайных церемоний по достоинству оценят новую коллекцию Rudolf Kämpf. В ней есть всё, что гарантирует не только эстетическое удовольствие, но и отличный вкус любимого напитка. Высококачественный твёрдый фарфор, из которого выполнен сервиз и наличие небольших, но широких пиал в его составе позволят чайному листу раскрыть все оттенки.

Коллекция "Александрия" выпущена в нескольких цветовых решениях: черном, розовом и бирюзовом.

Фирменный бутик Rudolf Kämpf - пл. Европы, 2, 1 этаж, торговая галерея "Редиссон Славянская", тел. +7 (495) 941-87-42

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