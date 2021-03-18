Уделяя огромное внимание уходу за лицом, мы порой забываем о руках, а тем временем руки - визитная карточка каждой женщины, а значит, эта часть тела требует регулярной заботы и ухода. Ногти не обязательно должны быть накрашены, но они обязаны выглядеть ухоженными. Представляем несколько средств по уходу за ногтями.

ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ от Eveline Cosmetics

Мегаукрепитель

Терапия с чистым кератином для хрупких ногтей

УЛЬТРА-БОГАТАЯ ФОРМУЛА: ЭКСТРАКТ БАМБУКА, КРЕМНИЙ, МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ интенсивно уплотняет глубоко питает эффективно регенерирует.

Препарат рекомендован для слабых, поврежденных и расслаивающихся ногтей, в особенности для восстановления ногтей после акрила и гель-лака.

Уникальная формула обогащена комплексом натуральных компонентов:

• КЕРАТИН, КРЕМНИЙ, ЭКСТРАКТ БАМБУКА, ВИТАМИНЫ A+E+F -> обеспечивают ногтевой пластине быстрое восстановление;

• ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ -> эффективно укрепляет ногтевую пластину, возвращая ногтям природный блеск и жизненную силу;

• КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ -> придает ногтям упругость и прочность, заполняет микротрещины и неровности.

Японский маникюр:

восстанавливает жизненную силу и придает здоровое сияние ногтевой пластине, а также снабжает ее ценными натуральными микроэлементами;

• ориентирован на увлажнение, питание укрепление и утолщение кутикулы;

• в состав его питательных веществ входят: витамин E + F, кератин и кремний.

Преимущества:

Cодержит истинное богатство полезных натуральных ингредиентов: морские водоросли, экстракт бамбука, чистый кератин, кремний из Японского моря.

• Уже после 1-2 применений -> 100% уменьшает неровности и микроповреждения.

• Ногти идеально разглаживаются, возвращается блеск и естественный, здоровый вид.

• Через 14 дней ногтевая пластина уплотняется, обогащается минералами. •

100% усвояемый -> дерматологически протестировано: подходит даже для чувствительной кожи, склонной к аллергии и раздражению.

ЭКСПРЕСС-УДАЛИТЕЛЬ КУТИКУЛЫ Nail Therapy Professional от Eveline Cosmetics.

Предназначен для быстрого, безопасного и эффективного удаления сухой запущенной

и огрубевшей кожицы вокруг ногтей. Идеально сбалансированная комбинация компонентов позволила создать быстродействующую формулу препарата, удаляющего кутикулу без применения специальных косметических инструментов для ее обрезания, которые могут ранить ногтевой валик и ногтевое основание.

Ремувер для удаления кутикулы Remover Drops Ultra ARAVIA Professional

Средство Remover Drops Ultra — это щелочной ремувер с простым составом, эффективный и быстрый. Продукт размягчает плотную и грубую кутикулу, облегчая работу мастеру.

Преимущества Remover Drops Ultra:

• Усиленная формула для быстрого результата;

• Лёгкая гелевая текстура;

• Экономичная упаковка 50 мл с пипеткой;

• Подходит для всех видов маникюра.