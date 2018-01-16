Рукоделие – бизнес или хобби?

Делать своими руками уникальные предметы удается не всем, а особенно талантливые умеют извлекать из этого выгоду. Многие рукодельницы, любящие в свободное время заниматься творчеством, из тканей, шерсти, бижутерии, бумаги или дерева, подручных средств и купленных в магазине, делают разные аксессуары, декор, игрушки и одежду. Если это удается, хобби перерастает в идею для бизнеса.

Хобби, которые не требуют дорогих вложений

Мастерицы, умеющие шить, думают открыть на дому ателье или шоу-рум готовых изделий. Другой вариант – снять небольшое помещение, это имеет смысл, если количество работников больше двух. Для вложений потребуется только оборудование и материалы. Чтобы удешевить процесс производства и снизить себестоимость продукции, можно купить ткани оптом в Москве.

Для изготовления детских мягких игрушек задействуют домашнюю мастерскую или загородную дачу. На сегодня список способов и материалов очень много. Шьют куклы и игрушки такими методами:

Мотанки из тканей;

Валяние из шерсти;

Капроновые;

Деревянные резные;

Из глины;

Комбинированные материалы.

Игрушки всегда служили предметом особенного отношения и раньше их изготавливали вручную, подробнее об этом можно почитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кукла. Мастера, специализирующиеся на изготовлении основы, могут объединить свои усилия с теми, которые шьют одежду и создать выгодный дуэт.

Дело не требует весомых затрат, пока объемы не крупные, а чтобы заявить о себе и сделать на этом рекламу, достаточно создать интернет сайт или страницу в соцсетях и продвигать ее. При правильном подходе, интересными статьями и фоторепортажем о своей продукции и мастер-классами можно найти первых клиентов, которые станут стартом вашего бизнеса.

Производство аксессуаров и бижутерии ручной работы – это увлекательное дело, приносящее удовольствие и заработок. Самые талантливые и усердные будут вознаграждены хорошим доходом. Расходные материалы для бизнеса приобретаются оптом в интернет-магазинах. Один раз заплатив за ручной инструмент – клей пистолет, держатели, щипцы, зажимы и ножницы, придется тратиться только на отдельные составляющие, продающиеся на развес в разном виде и стоящие дешево.

Выгодно ли продавать свои изделия?

Отдача от нового бизнеса ощущается не в первый месяц, а спустя какое-то время, поэтому не стоит опускать руки, если на первых порах не видно толп покупателей и прибыли. Практически все начинающие бизнесмены в рукоделии начинали с того, что задумались над продажей своих накопившихся шедевров со времен занятий своим любимым хобби. Если бабушки имеют талант вышивать удивительные картины крестиком или вяжут необыкновенные уникальные скатерти и одежду, то ее дети или внуки могут предложить выставить эти шедевры на продажу в интернет магазине. Вязание – не только интересное, но и прибыльное дело.

Коммерческие сайты помогают начать свой бизнес без риска тратить деньги на аренду или приобретение торговых площадей. Если заняться продажей в Интернете и продвигать свой сайт, продажа скоро станет выгодной. Сейчас существует много ресурсов, где создаются бесплатные посадочные страницы, или использовать аккаунты своих соцсетей. При неудаче терять будет нечего. Творчество – это великая сила и сделать из нее источник дохода – мечта любого человека.