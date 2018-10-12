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Артем Кузелев

Руководство Lanvin определилось с выбором дизайнера?

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  • 12 Октября 201808:42
Сюжеты: Lanvin

В последние несколько дней в модной индустрии появились слухи о том, что новым креативным директором парижского дома станет Бруно Сиалелли.

По пока что не подтвержденной информации, парижский дом моды ведет переговоры с дизайнером Бруно Сиалелли. Предполагается, что модельер займет пост креативного директора марки, правда, ни одна сторона пока что не дает развернутых комментариев на этот счет. Известно, что ранее Сиалелли работал в Loewe, Paco Rabanne, Acne Studios и Balenciaga.

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