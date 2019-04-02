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Артем Кузелев

Руководство Louis Vuitton определилось с местом круизного показа

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  • 02 Апреля 201915:47
Сюжеты: Louis Vuitton

Николя Гескьер подтвердил информацию о том, что круизное шоу парижской марки пройдет в Нью-Йорке, и рассказал, где именно.

Как сообщалось ранее, парижский дом моды Louis Vuitton покажет круизную коллекцию будущего года в Нью-Йорке. На днях креативный директор марки уточнил, где именно состоится шоу. На своей страничке в Instagram Николя Гескьер уточнил локацию: дефиле пройдет в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, в терминале Trans World Airlines. Недавно здание, спроектированное архитектором Ээро Саариненом в 1962 году, было отреставрировано и теперь готово принять модную публику.

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