Руководство Louis Vuitton определилось с местом круизного показа

Николя Гескьер подтвердил информацию о том, что круизное шоу парижской марки пройдет в Нью-Йорке, и рассказал, где именно.

Как сообщалось ранее, парижский дом моды Louis Vuitton покажет круизную коллекцию будущего года в Нью-Йорке. На днях креативный директор марки уточнил, где именно состоится шоу. На своей страничке в Instagram Николя Гескьер уточнил локацию: дефиле пройдет в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, в терминале Trans World Airlines. Недавно здание, спроектированное архитектором Ээро Саариненом в 1962 году, было отреставрировано и теперь готово принять модную публику.