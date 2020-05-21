Руководство марки Rag&Bone сократило 70 работников

В американском бренде Rag&Bone сообщили о сокращении штата из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

На данный момент известно, что руководство Rag&Bone уволило порядка 70 сотрудников в США, отправив еще около 150 в бессрочный оплачиваемый отпуск. Сообщается о работниках подразделения в Америке, где у бренда работало более 30 магазинов. Всем, кто попал под сокращение, были выплачены выходные пособия и медицинская страховка.