Руководство Roger Vivier назвало имя нового дизайнера

Новым креативым директором парижского обувного дома назначен Герардо Феллони.

На днях было объявлено, что место покинувшего марку Бруно Фризони займет итальянский дизайнер Герардо Феллони. Новый креативный директор Roger Vivier успел поработать над обувными линиями двух крупнейших люксовых брендов: Fendi и Helmut Lang. Феллони также занимал пост главы подразделения обуви и изделий из кожи в Miu Miu и пять лет создавал коллекции для дома Dior. О своем назначении в Roger Vivier Герардо рассказал журналистам: «Roger Vivier – эталон среди люксовых обувных брендов. Меня всегда восхищал он сам, его чувство времени, абсолютный шик и бесконечная креативность. Быть частью этого дома – большая честь».