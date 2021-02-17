Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Алексей Бобровский

«РусАртСтиль»: мода на традиции

  • 72
  • 0
  • 17 Февраля 202120:21
На выставочной площадке «Гостиный Двор»  с 10 по 14 февраля  прошла III Всероссийская выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль». Выставка стала  масштабным арт-событием, популяризирующим как традиционные аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России. «Мода на традиции» – девиз мероприятия! Проект прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции», Межрегиональной общественной организации «Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства».

 Участниками выставки стали 400  предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России. Экспозицию украшали: знаменитая гжель и ростовская финифть, ярославская керамика,  авторский фарфор, лаковая миниатюра, эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; резьба по дереву и кости; кружевоплетение и вышивка;  мозаика, ювелирный авангард; предметы интерьера и декора; авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.   Коллективные стенды на выставке  «РусАртСтиль» представили    предприятия и мастера из республик Карелия, Бурятия, Саха (Якутия);   Калужской, Саратовской  областей и других регионов России. С приветственным письмом к участникам и гостям  выставки обратился       заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев.     Выставку открыли заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Нургатина Л. А.,  президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Ананьина Г.В., член Общественной Палаты Тульской области, руководитель комитета по народным художественным промыслам Тульской Торгово-промышленной Палаты Кузнецов  С. В.    Выставку посетили представители Государственной Думы РФ, Министерства промышленности и торговли, Министерства финансов, Министерства обороны РФ, Министр Греции по торговли и экономическим отношениям Христос Фармакис, а также известные российские деятели искусства,   представители крупных СМИ, артисты,  блогеры и шоумены, телеведущие, представители профильных вузов.  В рамках деловых мероприятий выставки прошли 10 семинаров и  презентаций, в частности   практический тренинг    «Как наладить торговлю изделиями нхп и ремёсел на ведущих  российских и зарубежных маркетплейсах».    

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru