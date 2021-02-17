«РусАртСтиль»: мода на традиции

Участниками выставки стали 400 предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России. Экспозицию украшали: знаменитая гжель и ростовская финифть, ярославская керамика, авторский фарфор, лаковая миниатюра, эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; резьба по дереву и кости; кружевоплетение и вышивка; мозаика, ювелирный авангард; предметы интерьера и декора; авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Коллективные стенды на выставке «РусАртСтиль» представили предприятия и мастера из республик Карелия, Бурятия, Саха (Якутия); Калужской, Саратовской областей и других регионов России. С приветственным письмом к участникам и гостям выставки обратился заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев. Выставку открыли заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Нургатина Л. А., президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Ананьина Г.В., член Общественной Палаты Тульской области, руководитель комитета по народным художественным промыслам Тульской Торгово-промышленной Палаты Кузнецов С. В. Выставку посетили представители Государственной Думы РФ, Министерства промышленности и торговли, Министерства финансов, Министерства обороны РФ, Министр Греции по торговли и экономическим отношениям Христос Фармакис, а также известные российские деятели искусства, представители крупных СМИ, артисты, блогеры и шоумены, телеведущие, представители профильных вузов. В рамках деловых мероприятий выставки прошли 10 семинаров и презентаций, в частности практический тренинг «Как наладить торговлю изделиями нхп и ремёсел на ведущих российских и зарубежных маркетплейсах».