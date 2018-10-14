«Russia.Fur Fashion Week» пройдет с 23 по 25 ноября

11 октября 2018 года на очередном заседании Российского пушно-мехового союза была презентована первая в России неделя моды меха - «Russia.Fur Fashion Week».

Несмотря на отказ мировых недель моды и ведущих брендов, таких как Versace, Ralph Lauren, Gucci, Furla и др. от использования натурального меха в своих коллекциях, когда во многих мегаполисах запрещают продажу меха, российский проект «Russia.Fur Fashion Week» призван вернуть должное внимание к меху, показать его красоту, технологичность и актуальность.

Есть все основания полагать, что «Russia.Fur Fashion Week» может стать той площадкой, где мировые бренды могут свободно проводить премьеры своих новых коллекций, а ценители меха со всего мира смогут в комфортной атмосфере насладиться обществом, дефиле и, безусловно, индивидуальными презентациями дизайнеров.

Первая неделя «Russia.Fur Fashion Week» пройдет 23-25 ноября в центре Москвы, на площадке с более чем с вековой историей в самом центре Москвы, в двух шагах от ЦУМа, на Кузнецком Мосту. Запланировано участие, как российских, так и зарубежных дизайнеров.

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