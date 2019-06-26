“RUSSIA.Modest Fashion Week”. Показ в тропиках

20 июня 2019 года, традиционно, на яркой и необычной площадке, в тропической оранжерее МГУ, прошли показы нового сезона Недели Благопристойной моды «RUSSIA.Modest Fashion Week» (www.RMFW.ru).

В современной урбанистической Москве трудно найти более атмосферное, притягательное и необычное место для проведения показов. Настоящие тропики Ботанического сада МГУ создали неповторимую атмосферу единения моды с природой. Перед глазами восхищенных зрителей предстали модели в стильных образах, которые органично сочетались с тропическим лесом, а удивительные цветы, лианы и пальмы стали естественным украшением красавиц в дизайнерских одеждах.

Открывала первый день показов художник-модельер Виктория Андреянова, представив своей видение Modest Fashion в коллекции «Эпоха». Восточную атмосферу привнесли показы от Irada, YUGA и Jisla. На босоногих моделях в тропическом лесу органично смотрелись буркини от бренда Al Sofia. «Неповторимое изящество, роскошь и великолепие» - так можно описать показы Asian Spirit и Freedom. А выход моделей от «Велик День» запомнился не только традиционным национальным колоритом, но и живым исполнением от ансамблей «Крапива» и «Левада». Завершился день показом аксессуаров от самого молодого дизайнера Anna Skorokhodova Accessorize.

Показ #ModestInTheTropic отличился особо колоритной командой дизайнеров, каждый из которых обладает ярким ДНК бренда и своим особым взглядом на современную благопристойную моду. Гости мероприятия благосклонно приняли представленные коллекции и оценили атмосферу, созданную «Russia.Modest Fashion Week».

Безусловно, стоит отметить партнеров показа, которые помогли создать это настоящее событие в тропиках.

Бренд MIE, представляющий на российском рынке широкий ассортимент современной гладильной техники. В каждой единице техники MIE грамотно сочетаются продуманные, заботливо подобранные функции, позволяющие решать сложнейшие бытовые задачи.

Бренд Jevea, который предоставил живительную воду Jevea Crystalnaya столь востребованную в красивых, но жарких тропиках.

Настоящим украшением мероприятия стали манекены от компании «Royal Dress Forms», которые по достоинству оценили дизайнеры «Russia.Modest Fashion Week» получившие подарки от компании.

Мероприятие поддержали и заслужили искреннюю благодарность и доверие: ресторан Arbatskiy BAZaR, Azimut Hotels, Az-Art, Ковры Tekstil.a, Музыкальный ЦехВБ, шоурумы Ясна Яра и Irada; Юлия Бевзенко и компания “All about lux”, Российский Государственный Университет им А.Н. Косыгина, «International Buyers Hub», «Союз Русских Байеров»; обувной бренд Az-Art, Sergey Bardin, модельные агентства Ti models и Quest Models. Première Vision - крупнейшая международная текстильная выставка, которая даёт возможность общения с ключевыми игроками фэшн-индустрии.

Фото - Dima Babushkin

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