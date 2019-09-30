Russian Fashion Roots: презентация нового шоу-рума

В минувшую пятницу 27 сентября бутик Russian Fashion Roots открылся в новом уютном месте неподалеку от метро Китай-город, на тихой улочке Певческий переулок, 4, 4 этаж. Оценить преимущества неторопливого шоппинга в дружеской обстановке пришли коллеги, постоянные клиенты, стилисты и друзья основательницы бренда Анастасии Рязанкиной.

Обсуждение новой коллекции и модных трендов проходило за бокалом шампанского, а салон по наращиванию ресниц OneFive Studio предлагал гостям примерить необычные

яркие ресницы из перьев. Такой макияж станет прекрасным дополнением к праздничному наряду.

Теперь заглянуть в Russian Fashion Roots можно между дел, как обычно заходят к старым друзьям, где всегда ждут и предложат чай или кофе. А соседство с салоном красоты позволит сделать несколько дел одновременно. OneFive Studio с удовольствием предоставит скидку в 10% на первую процедуру по кодовому слову RFRshop.

Поздравить с открытием в новом месте Russian Fashion Roots пришли: Виталина Цимбалюк-Романовская, Наталья Гулькина (певица) и другие.

@russianfashionroots

https://www.rfrshop.ru/