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Алфер Евгения

Russian Fashion Roots: презентация нового шоу-рума

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  • 30 Сентября 201920:59

В минувшую пятницу 27 сентября бутик Russian Fashion Roots открылся в новом уютном месте неподалеку от метро Китай-город, на тихой улочке Певческий переулок, 4, 4 этаж. Оценить преимущества неторопливого шоппинга в дружеской обстановке пришли коллеги, постоянные клиенты, стилисты и друзья основательницы бренда Анастасии Рязанкиной.

 

Обсуждение новой коллекции и модных трендов проходило за бокалом шампанского, а салон по наращиванию ресниц OneFive Studio предлагал гостям примерить необычные 

яркие ресницы из перьев. Такой макияж станет прекрасным дополнением к праздничному наряду.

 

Теперь заглянуть в Russian Fashion Roots можно между дел, как обычно заходят к старым друзьям, где всегда ждут и предложат чай или кофе. А соседство с салоном красоты позволит сделать несколько дел одновременно. OneFive Studio с удовольствием предоставит скидку в 10% на первую процедуру по кодовому слову RFRshop.

 

Поздравить с открытием в новом месте Russian Fashion Roots пришли: Виталина Цимбалюк-Романовская, Наталья Гулькина (певица) и другие.

 

@russianfashionroots

https://www.rfrshop.ru/

 

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