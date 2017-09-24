Russian hairdressing trend day 2017!

13 сентября в Москве состоялся Russian hairdressing trend day – уникальный проект журнала «Стильные прически», «Альянса креативных парикмахеров» и института Pantone, при поддержке авторитетных агентств Fashion forecast и Pantone institute. Russian hairdressing trend day объединил самых востребованных специалистов российской hair`s индустрии и дал возможность стилистам-парикмахерам за один день получить самые яркие и необычные тенденции парикмахерской моды 2018 года!

Спикеры проекта продемонстрировали 7 ярких мастер-классов для более чем 150 стилистов из Москвы и регионов нашей великой и большой страны. Мастер-классы основывались на прогнозе трендов 2018 года в стрижках, окрашивании, прическах и макияже и базировались на глубоком изучении тренд-буков ведущих мировых агентств Fashion forecast и Panton institute, анализе современной глянцевой и B2B прессы, instagram и других социальных сетей, а также работ технологических сервисов крупнейших концернов.

Камерная обстановка Джаз-клуб «Арбат 13» создала дополнительную демократичную атмосферу и придала празднику утонченный шарм.

Показ каждого Спикера сопровождался клип-бордом самых востребованных коммерческих стрижек и причесок 2018. Каждый Спикер максимально широко и интересно раскрыл свою тему, показы были разнообразные, яркие!

Креативное окрашивание на коротких волосах показал Илья Тужилкин, стилист, автор запатентованного метода «Мраморное окрашивание волос». Через призму природного симбиоза цвета и света, цветовых и световых контрастов мастер представил коллекцию PROVOCATION.

Креативное окрашивание на длинных волосах, растяжки по цвету, ледяной блонд всего за 12 и 24 минуты представила Спикер Юлия Воронцова, творческий партнер компании VISIONHAIR PRESTIGE CLUB (BE HAIR &Nook), колорист, преподаватель, фешн-стилист в виде сложнейших техник "Blur", "Air Touch", "Bouffant", "Effective blonde".

Женские коммерческие стрижки представил Максим Воробьев, ведущий преподаватель школы Demetrius (основатель Дмитрий Вашешников), самой динамично развивающийся школы парикмахерского искусства России. Его работы – абсолютно коммерческий casual, востребованный на улицах мегаполисов.

Женщина-барбер Ирина Венгерова, стилист международного класса, владелица барбершопа Men's Club Esquire продемонстрировала свое видение мужских стрижек 2018 года под элегантный клип-борд в стиле 50-х….

Эко и одновременно этно тему представила Гения Розен, основатель концептуальной международной школы парикмахерского искусства, создатель уникальных авторских техник стрижек, Национальный директор WBC в России. Ее экспрессивный и минималистический подход к форме, цвету и аксессуарам для волос открыл нам новое видение эко-стиля.

Женщина-легенда, Марина Амирбегова, парикмахер-модельер международного класса, призер чемпионатов Европы и Мира, преподаватель, имиджмейкер и Член российской секции Intercoiffure Mondial, обладатель уникального звания Рыцарь ордена La Chevalerie Intercoiffure Mondial продемонстрировала мужские и женские стрижки unisex. Потрясающие стрижки и укладки на основе кудрей и волн разных типов и великолепное окрашивание подчеркнули потрясающие костюмы из морской коллекции Сузанны Хаернасовой.

ХЕДЛАЙНЕР МЕРОПРИЯТИЯ - АЛЕКСАНДР ТОДЧУК, человек-бренд, ...



один из первых российских стилистов, который стал работать на модных показах зарубежных кутюрье. Разработал собственный метод стрижки под названием «умная стрижка». Является основателем сети салонов красоты премиум — класса под названием «Александр Тодчук Studio». Он представил одну мужскую стрижку на удлиненные волосы.



В рамках развлекательной программы выступила звезда, актриса, певица, модель – САРА ОКС.



Проект поддержали такие партнеры, как:

OSMO-RENBOW (АНГЛИЯ) -английский бренд, более 50 лет создающий инновационные системы по уходу за волосами, лечебные и терапевтические комплексы, уникальные красители на натуральной основе, суперсовременные стайлинговые препараты.

VISIONHAIR PRESTIGE CLUB – два инновационных итальянских бренда премиум-класса: BE HAIR - уникальная система окрашивания за 12 минут без аммиака, и NOOK -эко-уходы, космецевтика в hair`s – индустрии.

Компания «Гинко» работает с 1994 года и является ведущим поставщиком профессиональных парикмахерских ножниц из Японии и ножниц торговой марки «Joewell». Основной принцип работы компании «Гинко» - знать о ножницах ВСЁ!!!

"I LOVE MY HAIR" в переводе с английского языка на русский - "Я ЛЮБЛЮ МОИ ВОЛОСЫ". Такое название торговая марка получила благодаря серьезным знаниям ее разработчиков в области парикмахерского искусства.

Компания MORGAN'S POMADE (Англия) является нарицательным именем помад для волос, средств по уходу за волосами для мужчин и является воплощением старомодных ценностей в сочетании с новейшими технологиями, выпуская продукты только высокого качества.

Основное направление компании NAPURA - производство инновационных профессиональных средств на эфирных маслах для восстанавливающего безаммиачного окрашивания волос‚ трихологического ухода за волосами и кожей головы‚ средств для профессионального экологического стайлинга волос.

В гостях у проекта Russian hairdressing trend day были все ведущие издания индустрии: ESTETICA, DОЛОРЕС, Art COIFFURE & STYLE, YOU Professional, HAIR'S HOW и др.

Мы не следуем моде, мы опережаем ее!

Фешн-фото

Маргарита Данилова

Сергей Инев

Роберт Каримов