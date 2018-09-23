Russia.YOUth Fashion Week объявили о сотрудничестве с РГУ имени А. Н. Косыгина

Всероссийский конкурс молодых художников-стилистов «Формула стиля» и Russia.YOUth Fashion Week (www.RYFW.ru) объявили о начале сотрудничества с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

Сотрудничество предполагает объединение усилий с целью:

- привлечения внимания ритейлеров, байеров, предпринимателей, СМИ к творчеству молодых модельеров, дизайнеров;

- открытие новых имен талантливых художников-стилистов, содействие их профессиональному общению и творческому росту;

- предоставления возможности начинающим модельерам, дизайнерам продемонстрировать широкой общественности свой творческий потенциал;

- воспитания культуры, толерантности в современном обществе.

Сотрудничество стало важным шагом в реализации стратегии объединения усилий в поддержании и развития индустрии моды. Теперь финалисты Всероссийского конкурса молодых художников-стилистов «Формула стиля» могут представить свои работы на гала-показе в программе молодежной недели моды Russia.YOUth Fashion Week, которая пройдет 26-27 сентября в клубе Gogol’ в Столешниковым переулке.

Необходимо отметить, что в рамках RYFW дизайнерам предоставлена возможность на практике проверить конкурентоспособность создаваемых изделий – на площадке будет действовать шоурум, в котором гости мероприятия могут приобрести представленные коллекции. По словам организаторов, это будет не просто серия показов молодых дизайнеров, которые можно зачастую увидеть на просторах Fashion Community, планируется создать атмосферу молодежного драйва и свободы самовыражения. Для этого приглашены популярные DJ’s и современные музыкальные кавер-группы. Для бизнес-ориентированных дизайнеров пройдет деловая сессия с представителями банков, Международной ассоциацией байеров, экспертами в области интеллектуальной собственности, юриспруденции и пр.

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