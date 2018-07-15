Russia.YOUth Fashion Week пройдет в октябре 2018 года в Москве

В рамках Urban Culture Festival, прошедшем 07-08 июля в Санкт-Петербурге, который собрал более 15 000 гостей на площадке Urban Wear, при поддержке Nob Agency и Международной Ассоциации Байеров (INTERNATIONAL BUYERS HUB) был успешно анонсирован новый проект - мероприятие Russia.YOUth Fashion Week, запланированное на октябрь 2018 года в Москве. Финалистам конкурса Nob Talents были вручены гранты на право принять участие в показах Russia.YOUth Fashion Week сезона 2018 года.

Мероприятие соберет на своей площадке, как молодых дизайнеров, так и уже известных кутюрье. Их объединяет то, что создаваемые коллекции направлены в большей степени на молодую аудиторию. Проект обещает быть международным, ведь уже сейчас в оргкомитет поступают многочисленные запросы от дизайнеров со всего мира. Вне зависимости от санкций, стоимости нефти и политических скандалов молодые дизайнеры заинтересованы в сотрудничестве и будут рады представить свои работы на площадке RYFW в Москве.

По словам представителей проекта Russia.YOUth Fashion Week, помимо показов, которые пройдут в течение трех дней, дизайнеры смогут принять участие в деловой программе. На площадке будут обсуждаться актуальные для сферы вопросы, касающиеся формирования бренда, выхода на зарубежные рынки, взаимодействия с национальными и региональными ретейлерами и многие другие.

По словам организаторов, для получения более подробной информации о сроках и порядке подачи заявок на участие, условий взаимодействия и программ развития в рамках RYFW все желающие могут высылать запросы на электронную почту RYFW@RYFW.ru