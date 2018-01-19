Русская мода в Париже

Основатель креативной студии Today On Point (TOP) и признанный фешн-блогер Дарья Зайцева – один из самых успешных российских фотографов, за чьим аккаунтом в Инстаграм следует более полутора миллиона человек. За десять лет работы с Дарьей успели посотрудничать такие мировые популярные бренды как J Point, Aldo Coppola, IRLI, Ráraverve и многие другие, а множество работ из её порфтолио попали в журналы Vogue, Harper's Bazaar, Elle, L'Officiel и Marie Claire. Дарье интересно работать и с российскими брендами, помогая им выйти за пределы отечественных рамок и добиться всемирной известности. Так в объектив её камеры впервые попала эксклюзивная капсульная коллекция стильной и комфортной женской одежды Christina Shulyeva, каждая модель которой индивидуально отшивается из высококачественных итальянских тканей в московской мастерской дизайнера.

По словам самой Дарьи, её восхитила невероятная женственность работ Кристины Шульевой, а также её свежий взгляд на создание универсальных моделей одежды, сочетающих в себе черты как строгого делового дресс-кода, так и casual/кэжуал повседневности. Настоящим челленджем для фотографа стало не просто отснять красивую картинку, а передать в своих фотоснимках чувственную основу бренда – создание концептуальной одежды для современных девушек и женщин, которые уверены в том, что будет завтра и что значит одеваться в соответствии со своим внутренним миром.

Съемки новой весенней коллекции Christina Shulyeva, лонч которой запланирован на середину февраля, проходили в Париже. Для каждой модели Дарья подобрала безупречный бэкграунд не только по стилю, но и по цветовому решению. Строгое бизнес-платье песочного цвета с широким ремнём на талии на фоне вечной Эйфелевой башни. Удлиненная свободная рубашка жемчужного цвета в сочетании с агрессивными кожаными брюками на шнуровке на фоне живописной набережной. Пастельная рубашка, классика которой разбавлена тонкой вертикальной полоской и необычными манжетами. А платье-пиджак из тонкой шерсти с глубоким вырезом Дарья решила представить в формате чёрно-белой фотографии. Фотограф мастерски передала то, как видит базовый гардероб Кристина Шульева, где фантазии компиляций самых различных образов нет никаких пределов и где каждая вещь коллекции – безукоризненный микс исключительного дизайна, превосходного качества и актуальности современной востребованности.