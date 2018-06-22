Русская супермодель Наталья Капчук снялась для обложки журнала «Дорогое удовольствие»

Наталья Капчук, модель, актриса, телеведущая и бизнесвумен, постоянно проживающая в Дубае и Лондоне, появилась на обложке популярного журнала о моде и красоте «Дорогое удовольствие». Темой съемки стал, конечно же, футбол – ведь им сейчас живет и дышит России и весь Новый и Старый Свет. Читатели «Дорогого удовольствия» смогут не только полюбоваться на изящные формы русской красавицы, отточенные тренировками по боксу и боди-балету, но и узнать о закулисье международных конкурсов красоты и vip-вечеринок, мировых модных трендах и правилах ведения успешного instagram-аккаунта.

Кроме того, Наталья рассказала о своих футбольных любимчиках, ради которых она вместе со своим бойфрендом на месяц переехала в Россию. Что ж, с такой группой поддержки у футболистов нет права на поражение!

Модельная карьера Натальи началась в её родном Екатеринбурге в возрасте 13 лет, а в 16 юная красавица уже завоевала титул «Мисс Сибирь», а недавно в копилку титулов добавился «Миссис Восточная Европа», коронация которого прошла в июне в Монако. На сегодняшний день в её портфолио успешные проекты с такими глянцевыми изданиями как Vogue, Harper’s Bazaar, OK, Grazia, Ahlan!, Jumana, Hello, Desert Fish, а также работы с ведущими американскими, европейскими и ближневосточными дизайнерами. Девушка принимает участие в международных благотворительных проектах и использует подиум и рупор СМИ как возможность донести до широкой аудитории важные проблемы. Самыми актуальными вопросами Наташа считает для себя дискриминацию женщин, адаптацию и интеграцию беженцев, и загрязнение окружающей среды пластиком.