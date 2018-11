Русские красавицы представят Россию на Международном конкурсе красоты «Mrs Top of Universe 2018»

С 20 по 24 ноября в Лимасоле, в клубе Monte Caputo состоится грандиозное событие в мире моды и красоты – международный проект Universal Women и включающий в себя одноименную премию для женщин Universal Women, международный конкурс красоты «Mrs Top of Universe 2018».

Международная премия для женщин Universal Women- уникальное мероприятие, объединяющее женщин всего мира с разными достижениями, платформа для реализации своих амбиций и возможность заявить о себе на мировом уровне.

Международный конкурс «Mrs Top of Universe 2018» 25 самых красивых женщин мира будут бороться за корону первой красавицы.

«Mrs Top of Universe» – очаровательные и харизматичные красавицы, которые привлекают внимание всей планеты. Они считаются эталонами красоты, грации и доказывают, какими совершенными и идеальными могут быть женщины.

Конкурс является профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц: одна из основных целей организационного комитета конкурса — не просто присвоить победительнице титул, но и обеспечить ее дальнейшее личностное развитие и профессиональный рост.

Жюри оценивают участниц Mrs Top of Universe по нескольким параметрам, внимание уделяется и внешним данным, и общему развитию, и умению красиво и эффектно подать себя.

В качестве жюри и звездных гостей премии и конкурса красоты были приглашены известные медийные личности.

На финальной церемонии будут присутствовать политики, представители бизнеса, звезды шоу-бизнеса, СМИ.

Ведущая – Юлия Рапопорт

Информационная поддержка проекта: журналы Hello, Cosmo, passion.ru, WorldFashionChanel, Life, Москва24, ТК Пятница, ТК МИР, Телеканал 360, Geometria TV , LifeInstyle, FashionPeople, InterModa, Buro24/7,АиФ, Комсомольская правда, Вшоубизе24, Pride, информационное агентство Intermedia, интернет-порталы Красота.ру, Мода.ру, Starman24.com, Podium.life, телеканалы TVMChanel, Точка.Тв, LiseChannel,. Russia Today, MusicBoxTV, Вести FM, радио МОСТ, Сити FM и многие другие.

Russian Media Group in Cyprus.

International Beauty Pageant Mrs Top of Universe 2018

Beauties all over the World, grandiose show, more than 800 guests, celebrities and mass media.

Founder of the project - Beauty and Fashion Agency "Missbeautuverse", directors Kristina Mishenko, Adamova Anna, Julia Rapoport.

Cooperating with international partners we created a system for women who want to get new experience and emotions, meet new friends around the World, travel, better understand themselves.

The project attracts audiences around the world at the age of 22 to 45 years.

The interest to our project is shown by world TV channels, glossy magazines and large Internet portals like World FashionTV, Russian Media Group in Cyprus, Fashion TV

Место проведения конкурса: Monte Caputo (Limassol, Cyprus)

Программа конкурса:

20 ноября - заезд участниц конкурса красоты

14.00 - 22.00 Встреча участниц, организационное собрание, репетиция.

21 ноября - фотоссесия, интервью с жюри и вечер талантов.

22 ноября : репетиция, культурные мероприятия.

23 ноября

Финал конкурса красоты и Церемония награждения участников Премии Universal Women – наиболее ожидаемое и фееричное событие.

16.00 - 17.30 – репетиция, фотосессия

18.00 – сбор гостей, фуршет

19.00 – финальное шоу

21.00 - совещание жюри, объявление победительниц (после окончания шоу также возможны интервью и фотосессия).

Сайт missbeautyverse.com

По вопросам партнерства:

директор проекта Адамова Анна

+79852328107 anna_ad@mail.ru

Директор конкурса Юдия Рапопорт

+357 96802544

bolyakjulia@mail.ru

По вопросам участия

руководитель проекта Кристина Мищенко

+79853647000

russiauniversal@bk.ru