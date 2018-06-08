Русский денди на выставке в Петербурге

В Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства открылась выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре».

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Крупный выставочный проект Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства «Красавец мужчина. Русский модник на театре» посвящен феномену мужского щегольства в России, знаменитым модникам русской литературы и театра, образам денди и щеголей на сцене конца XVIII – начала XX века. Проект продолжает выставку Государственного исторического музея, но новая кураторская концепция существенно отличается предметным рядом. Экспозиция исследует не столько мужскую повседневную моду, сколько ее отражение на сцене, ее влияние на театральный язык разных эпох. Посетить выставку можно до 2 июля этого года.