Русский Силуэт: будущее российского подиума

10 ноября в Гостином дворе состоится грандиозное fashion-шоу в рамках финала XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт».

На ведущей event-площадке страны коллекции представят почти 100 начинающих дизайнеров России и стран ближнего зарубежья. Оценивать работы будут 60 членов жюри, среди которых мэтры российской моды Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин; французский модельер Клод Бонуччи; директор по маркетингу Bosco di Ciliegi Илья Куснирович; президент Трансконтинентальной Медиакомпании Александр Митрошенков; дизайнеры Анастасия Задорина, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Джемал Махмудов, Сергей Сысоев, главный дизайнер компании Laurel Элизабет Швайгер и другие. Мероприятие посетят около двух тысяч экспертов fashion-индустрии, представителей бизнес-элиты, деятелей культуры и искусства: Алла Вербер, Эвелина Хромченко, Александр Шумский, Никита Михалков, Оксана Федорова, Елена Малышева и многие другие. Гостей вечера ждет выступление самой обсуждаемой звёздной пары этого года - Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. И новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады от вокального проекта ViVA, объединившего пять солистов лучших оперных театров России и Европы.

В этом году в отборочных турах «Русского Силуэта», которые проходили при поддержке Минпромторга России, приняли участие около пяти тысяч начинающих модельеров от Калининграда до Владивостока, а также Черногории, Китая, Армении, Азербайджана, Киргизии, Белоруссии, Южной Кореи. В ходе предварительных этапов региональные представительства «Русского Силуэта» провели строгий отбор участников: отсмотрели эскизы и уже отшитые наряды, которые молодые дизайнеры демонстрировали на местных подиумах. Москва увидит самые оригинальные и востребованные коллекции начинающих художников.

Благотворительный фонд «Русский Силуэт» под руководством Татьяны Михалковой уже более 20 лет занимается поддержкой и продвижением молодых дизайнеров. Бесплатное участие в конкурсе и обеспечение молодых дизайнеров моделями и стилистами дает талантливым ребятам шанс заявить о себе в сфере fashion-индустрии независимо от их финансовых возможностей. Конкурсанты знакомятся с известными дизайнерами, получают советы от заслуженных мэтров подиума, а победа в финале дает им возможность пройти стажировку в мировых Домах моды. На этот раз лауреатов «Русского Силуэта» ждет обучение от таких именитых брендов как Etro и Bosco (Россия), Naba (Италия), Claude Bonucci (Франция), Saga Furs (Дания), Laurel (Германия), Anastasia Zadorina (Россия), Victoria Andreyanova (Россия), Igor Gulyaev (Россия) и множество других эксклюзивных возможностей от партнеров Благотворительного фонда.

Сегодня поиск талантливых дизайнеров и оказание им помощи приобретает особое значение для создания новых отечественных брендов и развития уже существующих марок. Во многом благодаря уникальному конкурсу «Русский Силуэт», за последние десятилетия в России выросло новое поколение уверенных в себе профессионалов, готовых к созданию конкурентоспособных брендов.

Генеральные партнеры мероприятия: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и компания Bosco di Ciliegi.

Спонсоры показа: ESTEL – лидер производства профессиональной косметики; Московский клуб визажистов «Форум» - творческое объединение мастеров, создавших профессиональную школу визажистов; «Я» - бренд соков и нектаров класса Премиум; «Черноголовка» - крупнейший в стране производитель безалкогольных напитков; Waldmann - немецкий производитель пишущих инструментов класса люкс; Courtois – бренд по поставке артезианской воды высшей категории.

Информационный партнер: журнал Marie Claire.

Дата мероприятия: 10 ноября 2018 года

Место: Москва, Гостиный двор

Время: сбор гостей – в 18.00, начало пресс-конференции – 18.40

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Екатерина Шлихта shlikhta@tmk-media.ru