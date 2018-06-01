Русский Силуэт: через тернии к подиуму

«Театр начинается с вешалки», - говорил Станиславский. У Благотворительного фонда «Русский Силуэт» тоже есть своя «вешалка». Так начинающие модельеры называют второй этап Международного конкурса молодых дизайнеров, который более 20 лет проходит в России и странах ближнего зарубежья.

Уникальный интернациональный проект, который возглавляет Татьяна Михалкова, помогает сотням талантливых ребят заявить о себе в сфере fashion-индустрии. Призерами конкурса «Русский Силуэт» становились Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Викa Газинская, Кирилл Гасилин, Джемал Махмудов, Алексей Власов, Антон Галецкий и другие дизайнеры, которые сегодня успешно развивают свои бренды.

В этом году при поддержке Минпромторга России в региональных отборочных турах принимают участие около трех тысяч начинающих модельеров из Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Петрозаводска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Южно-Сахалинска и других городов.

Сейчас прошедшие первоначальный отбор молодые художники приступают к участию во втором этапе конкурса. Они впервые представляют отшитые наряды перед жюри. Как? На вешалке! На один день помещение для проведения конкурса превращается в огромную гардеробную. Стили, ткани, цвета – невероятный полет фантазии и выбор на самый взыскательный вкус. Качественно выполненные и оригинальные коллекции допускаются к третьему этапу – дефиле. Только лучшие из лучших смогут пройти по подиуму в Гостином дворе, где 10 ноября состоится финал «Русского Силуэта», и получить возможность пройти стажировку в одном из лучших мировых Домов моды.